Саратов, , 10:47 — REGNUM По оперативной информации, в Саратовской области подтвержденным остается один случай заражения коронавирусом. Медицинское наблюдение установлено за 2752 лицами. 674 человека — снято с медицинского наблюдения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. Женщина с коронавирусом и контактировавшие с ней три человека госпитализированы. В целом за консультациями обратилось около 220 человек.

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