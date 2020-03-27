Анкара, , 08:19 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил о новых 16 смертельных случаях от последствий заражения коронавирусом. Об этом он 26 марта сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, общее число смертей, таким образом, достигло 75. За прошедшие сутки в общей сложности было проведено 7 тыс. 286 тестов, которые выявили 1 тыс. 196 новых случаев инфицирования.

Общее число носителей коронавируса в Турции на сегодняшний день составляет 3 тыс. 629 человек. Зараженные и те, с кем они контактировали, в настоящее время находятся в изоляции.

Напомним, вспышка коронавируса привела к гибели свыше 24 тыс. человек, свыше 530 тыс. человек заразились, выздороветь удалось 122 тыс. человек.

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