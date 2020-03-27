Оренбург, , 08:14 — REGNUM В Оренбурге учителя работают в штатном режиме. Идет подготовка к переводу учеников на дистанционное обучение, сообщила глава муниципального управления образования Лариса Бебешко.

Первоначально планировалось ввести дистанционный формат с 1 апреля. Однако после объявления президентом Владимиром Путиным нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, школьные каникулы продлеваются.

«Дистанционное обучение начнется позднее, как только мы будем понимать эту дату. Когда период достаточно длительный, возникает много вопросов, технических даже — как учитывать результаты детей, как оценивать, вообще организовать ту же видеоконференцсвязь со всем классом?», — сказала начальник управления.

Также Лариса Бебешко отметила в качестве проблемных вопросов обеспеченность детей домашними компьютерами.

«Вопрос, действительно, не простой, многослойный, и он требует тщательного подхода. Эту неделю мы как раз потратим на то, чтобы основательно подготовиться к такому дистанту», — сказала она.

Напомним, коронавирсуная пандемия внесла коррективы в процесс обучения школьников. По плану, весенние каникулы должны завершиться 29 марта. Из-за эпидемии, планировалось, что дети приступят к дистанционному обучению. Однако сроки старта такого формата обучения сдвинулись из-за того, что президент Владимир Путин объявил в стране неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Сейчас школы выясняют у родителей учеников наличие технической возможности для получения образования в дистанционном режиме.