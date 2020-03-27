Тюмень, , 08:13 — REGNUM Жителю Тюмени отказали в выходе на пенсию, не засчитав 18 лет стажа. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в июле 2019 года житель Тюмени, имеющий необходимый стаж работы в гражданской авиации в должности авиатехника, обратился в региональное управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о досрочном назначении пенсии. Однако ему было отказано в пенсии якобы за отсутствием документов, подтверждающих характер работы.

В ходе прокурорской проверки отсутствующие документы найдены. Суд удовлетворил требования прокурора о назначении досрочной пенсии тюменскому авиатехнику. Гражданин получил пенсионные выплаты, положенные ему с августа 2019 года по март 2020 года.