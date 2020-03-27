Вашингтон, , 08:15 — REGNUM США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай. Данные приведены на онлайн-карте Университета Джона Хопкинса 27 марта.

В соответствии с актуальными данными количество заразившихся в США достигло 85 840 человек. Отрыв от Китая, занимающего второе место составляет уже внушительные 4 тыс. человек. Количество умерших американцев от осложнения болезней, вызванных коронавирусом, достигло 1296 человек.

Третье место по количеству заболеваний COVID-19 у Италии. Однако, судя по динамике, в самое ближайшее время Италия вслед за США поменяется местами с Китаем.

Напомним, общее количество заразившихся коронавирусом в мире на текущий момент превышает 532 тыс. человек. Количество случаев, закончившихся летальным исходом, достигло 24 тыс. человек.