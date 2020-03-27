Москва, , 08:11 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России опубликовало рекомендации для работодателей в связи с объявлением нерабочей недели. Сообщение опубликовано 27 марта на сайте министерства.

В Минтруде предупредили, что объявление нерабочих дней не является основанием для уменьшения зарплаты — выходные объявлены с сохранением заработка.

Отмечается, что работодатели не должны выплачивать повышенную зарплату, так как нерабочая неделя не относится к праздничным дням или выходным. Если работник находится в отпуске в период с 30 марта по 3 апреля, то отпуск в эти дни не включается.

Нерабочая неделя не распространяется на банки, транспортные компании, магазины, аптеки и все структуры жизнеобеспечения, в том числе Пенсионный фонд и госслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю, 30 марта — 5 апреля, нерабочей. Эта мера направлена на профилактику коронавируса.

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