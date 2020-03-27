Куньмин, Китай, , 08:10 — REGNUM Пограничная полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая усилила борьбу с контрабандой, которая уже принесла позитивные результаты, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

С начала года полиция Юньнани раскрыла 1173 случая контрабанды по данным на 18 марта. Было задержано 1069 подозреваемых и изъято контрабандных товаров ан сумму более 54,5 млн юаней (около $7,68 млн), сообщили в пограничной инспекции провинции.

По данным на 12 марта пограничники изъяли в общей сложности 40 тонн замороженных куриных ножек на одном из шоссе города стоимостью порядка 960 тыс. юаней. Были задержаны четверо подозреваемых.

За время вспышки эпидемии нового коронавируса провинция усилила борьбу с контрабандой поставок, используемых для борьбы с эпидемией. С вечера 5 по утро 6 февраля пограничники Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа задержали двоих подозреваемых на двух автомобилях, где находилось 290 тыс. масок и 828 пар очков.