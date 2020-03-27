Кемерово, , 08:07 — REGNUM В Кузбассе сегодня днём, 27 марта, по данным Кемеровского гидрометцентра, в отдельных районах ожидается усиление ветра до 20 м/с.

В управлении МЧС РФ просят жителей региона, по возможности, переждать непогоду дома.

«Находясь дома, закройте окна, в том числе и на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями, вблизи строящихся зданий, опор линий электропередач», — отметили в ведомстве

Автомобилистов просят оставлять транспорт в гараже или парковаться вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.