Амстердам, , 08:03 — REGNUM Армия спасения в Нидерландах призвала во время коронакризиса не забывать о бездомных. Организация пытается организовать временные ночлежные дома в гостиницах и парках отдыха. Кроме того, она предлагает разместить полевые койки в пустующих в настоящий момент спортивных залах.

В Армии указали на то, что ночлежные дома переполнены, а квартир для (бывших) бездомных не хватает.

В организации подсчитали, что для полной разгрузки ночлежных домов потребовалось бы 10 000 квартир.