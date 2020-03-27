Китайская Народная Республика, , 08:02 — REGNUM Более 4000 военных медиков по-прежнему несут свою службы в Ухане, столице провинции Хубэй, которая только недавно сдержала эпидемию нового коронавируса, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны КНР Жэнь Гоцяна, военные медики продолжат сражаться на передовой, «пока не достигнут безоговорочной победы». Они продолжают оказывать помощь местным властям в борьбе с инфекцией, лечить пациентов и проводить научные исследования.

Китайские военные медицинские эксперты не тратят время попусту и проводят активизацию исследований лекарств и вакцин, отслеживают источники вирусов, дабы помочь стране в борьбе с вирусами, заявил пресс-секретарь.