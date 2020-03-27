Казань, , 10:44 — REGNUM В Татарии в целях недопущения быстрого распространения коронавируса весенние школьные каникулы продлены до 12 апреля. Об этом сообщила заместитель премьер-министра РТ, начальник республиканского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции Лейла Фазлеева.

«Все учреждения дополнительного образования: спортивные школы, досуговые учреждения, школы искусств всех ведомственных принадлежностей также не будут работать до 12 апреля включительно», — зампред правительства республики.

Дошкольные учреждения в республике продолжат свою работу.

Изначально, каникулы должны были продлиться с 19 по 31 марта включительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весенние школьные каникулы продлятся с 23 по 31 марта в Белгородской области. Решение о продлении каникул до 12 апреля примут дополнительно. С 1 по 12 апреля 2020 года в регионе планируется осуществлять образовательный процесс во всех общеобразовательных организациях в дистанционной форме с выставлением текущих отметок в электронный журнал и дневник.

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