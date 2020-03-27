Новосибирск, , 07:49 — REGNUM В Новосибирской области на 11:00 (время местное) сегодня, 27 марта, в инфекционной больнице находятся 55 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. Об этом сообщил оперативный штаб.

Уточняется, что из них у 20 человек тесты на коронавирус ещё не готовы, у 30 — результаты отрицательные. COVID-19 подтверждён у пяти женщин. За сутки в больницу поступили четыре ребёнка с легкими признаками ОРВИ. Они недавно вернулись из Таиланда. Всего в детской больнице сейчас находятся 11 детей, ожидающих результаты анализов на коронавирус. Их состояние удовлетворительное.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным оперштаба на 10:00 (время местное) 26 марта в больнице находились семь детей.