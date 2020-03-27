Саратов, , 10:36 — REGNUM В рамках проведения профилактических мероприятий минсоцразвития Саратовской области запустило телефоны горячей линии для оказания помощи. За первые дни к специалистам обратились 145 человек.

По данным правительства области, чаще всего жители интересовались порядком самоизоляции, задавали вопросы по доставке продуктов и лекарств на дом. За психологической помощью обратились 113 человек. Консультации оказывают высококвалифицированные психологи с многолетним опытом. Один гражданин обратился по вопросу доставки лекарств, выдаваемых без рецепта. Заявителю оказали помощь.

На социальном обслуживании на данное время состоят 37 тыс. пожилых граждан и инвалидов Саратовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае открыли горячую линию для оказания помощи пожилым людям и инвалидам в период эпидемии коронавируса.

Читайте также: В Красноярске открыли горячую линию для пожилых на период эпидемии