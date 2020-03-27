Пермь, , 07:42 — REGNUM Пермский край готовится к дистанционному формату обучения школьников. Министр образования региона Раиса Кассина на своей странице в Insagram подчеркнула, что родители не обязаны покупать своим детям гаджеты и компьютеры.

«Дистанционное образование в школах откладывается. Это означает, что у школ есть еще время подготовиться к дистанту. Важно учесть возможности семей, никто не должен вынуждено покупать компьютеры, обустраивать дома филиал школы», — заявила глава министерства.

Также Кассина отметила, что из-за приостановки занятий в колледжах и вузах насильно выселять студентов из общежитий никто не будет. Однако учащимся советуют разъехаться по домам и постараться ограничить пребывание в общественных местах.

Напомним, по плану весенние каникулы в школах должны были начаться 23 марта и продлиться неделю. Однако из-за пандемии коронавируса детей отправили на отдых досрочно. Из-за эпидемии школьники не выйдут своевременно на занятия в школах. В России неделя (30 марта — 5 апреля) объявлена нерабочей в качестве меры по предотвращению распространения инфекции. По ее пришествию планируется, что школьники будут учиться какое-то время дистанционно.