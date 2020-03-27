Эрбиль, Ирак, , 08:06 — REGNUM В министерстве здравоохранения Иракского Курдистана подтвердили еще один случай заражения коронавирусом, об этом 27 марта сообщает Kurdistan.ru.

Таким образом, число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе достигло 100 человек. Последним инфицированным стал 30-летний мужчина из провинции Сулеймания.

На сегодняшний день в курдской автономии от инфекции скончались два человек, 27 пациентов смогли выздороветь.

Напомним, вспышка коронавируса была впервые отмечена в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор от инфекции скончались свыше 25 тыс. человек, заразились больше 500 тыс. человек.

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