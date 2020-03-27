Красноярск, , 07:42 — REGNUM В Красноярском крае на утро 27 марта зарегистрировано восемь подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минздраве.

Кроме того, ожидается подтверждения анализа в пяти случаях в новосибирской лаборатории «Вектор». Все случаи заболевания выявлены в Красноярске. Как уточнили в минздраве, пациенты находятся в изолированных боксах.

В Красноярском крае под медицинским наблюдением на утро 27 марта находятся 7366 человек. Всего с 31 января в регионе обследовали 2826 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 часов 26 марта в Красноярском крае также было зарегистрировано восемь случаев коронавируса.

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