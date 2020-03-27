Амстердам, , 07:41 — REGNUM Вопреки сообщениям некоторых местных СМИ, в Нидерландах не ужесточат меры против скопления людей. Об этом 26 марта сообщил бургомистр г. Неймеген Губерт Брюлс. Ранее сообщалось, что любые собрания трёх человек и более в общественных местах будут облагаться штрафом.

Брюлс повторил указания министра юстиции Граппергауза, который 23 марта на совместной пресс-конференции ряда министров сообщил, что гражданам не разрешается в общественных местах собираться группами, если они при этом не соблюдают расстояние в 1,5 метра друг от друга.

Брюлс подчеркнул, что в настоящее время большинство граждан соблюдает указания властей.