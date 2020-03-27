Биробиджан, , 07:54 — REGNUM Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн назначен исполняющим обязанности секретаря регионального отделения «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

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Это решение было озвучено во время трансляции заседания Президиума генерального совета партии «Единая Россия». Недавно свои полномочия секретаря регионального отделения сложила с себя Наталья Баженова, которая возглавляла областное отделение партии в течение трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Новгородской области назначен исполнять обязанности секретаря региональной ячейки «Единой России».