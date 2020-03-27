Тюмень, , 07:26 — REGNUM В Тюменской области школьников из малообеспеченных семей и получающих государственную социальную помощь, а также учащихся с инвалидностью обеспечат с 6 апреля продуктовыми наборами. Глава региона Александр Моор подписал соответствующее распоряжение.

По словам директора департамента образования и науки Алексея Райдера, набор выдаётся родителям детей вышеуказанных категорий однократно за весь период дистанционного обучения по причине ограничений из-за профилактики COVID-19.

В продовольственный список войдут крупы, консервы, полукопченая колбаса и многое другое. Наборы будут выдаваться в школах родителям или законным представителям в руки.