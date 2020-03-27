Анадырь, , 07:30 — REGNUM Из-за коронавируса на Чукотке отменили гонку на собачьих упряжках «Надежда» и праздник рыбаков «Корфест».

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Также не состоятся и все другие мероприятия, запланированные в округе на апрель. В их числе: соревнования по горнолыжному спорту в Провидения и всероссийская гонка «Лыжня России», а соревнования по киокусинкай и юношескому турниру по хоккею перенесли на осень, пишет ИА «Чукотка».

Кроме того, изменили даты проведения молодёжного форума «Меридиан», II Межрегионального форума «Идея — в бизнес. Бизнес — в результат», VI съезда коренных малочисленных народов Чукотки, отчетной конференции АКМНС, Чемпионата WorldSkills.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге прошёл крестный ход. Священники, защищая город от коронавируса, обошли вокруг него со святынями: Табынской иконой Божией Матери, Крестом с частицей Честного Животворящего Креста Господня и иконой с частицей мощей святого великомученика Димитрия Солунского.