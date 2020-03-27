Ульяновск, , 07:23 — REGNUM В Ульяновской области ужесточили контроль за лицами, прибывшими из эпидемиологически неблагополучных стран и находящимися на самоизоляции. Соответствующее трёхстороннее соглашение подписали 26 марта правительство региона, управление Роспотребнадзора и региональное УМВД.

Соглашение касается обеспечения режима изоляции граждан, находящихся в зоне риска. По словам первого вице-губернатора Екатерины Убы, контроль будет включать все процессы наблюдения: от учёта прибывших граждан до их выписки.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что для установления вернувшихся из-за границы жителей «используются все источники информации», включая больницы и сообщения на горячую линию. Медицинское наблюдение за такими гражданами ведётся ежедневно, а на десятый день делают анализы на наличие коронавируса.

Списки составляет и полиция. Если находящиеся на домашнем карантине лица не проживают по месту регистрации, то сотрудники УМВД устанавливают места их фактического нахождения. Также правоохранители помогают в обеспечении контроля за вернувшимися из заграничных поездок жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области действует режим повышенной готовности. Все граждане, которые вернулись из заграничных поездок, обязаны проинформировать об этом надзорные органы и соблюдать домашний карантин. Отметим, что с 26 марта в режиме самоизоляции находятся также жители старше 65 лет — данная категория граждан более всего уязвима в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, в Ульяновской области под медицинским наблюдением остаются более 880 человек, на стационарном лечении с признаками ОРВИ — 18 человек.

С 27 марта в регионе приостановлена деятельность ночных клубов и, кинотеатров, детских игровых комнат, других развлекательно-досуговых учреждений.