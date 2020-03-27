Благовещенск, , 07:26 — REGNUM Информация о досрочном завершении учебного года, распространяемая в Приамурье, получила свой отклик от официальных лиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После того, как в социальных сетях стала распространяться информация о том, что из-за угрозы распространения коронавируса якобы было принято решение о досрочном завершении учебного года, региональное министерство образования и науки Приамурья официально опровергло эти сведения.

«Данные сведения являются неверными. Подобного решения в Министерстве просвещения России не принималось», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за неприкрытое чихание власти Китая будут наказывать виновных.