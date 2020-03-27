Бразилиа, , 07:20 — REGNUM На территории Бразилии зафиксировано 2915 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

По данным ведомства, в Бразилии 2915 человек заражены новым коронавирусом, 77 человек умерли от болезней, вызванных инфекцией. Отмечается, что большинство жертв COVID-19 — мужчины старше 60 лет, у которых до этого наблюдались проблемы со здоровьем.

В настоящее время в больницах Бразилии находятся 399 пациентов с коронавирусом нового типа. Из них 194 — в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта бразильский власти заявили о намерениях переоборудовать спорткомплекс Маракана в Рио-де-Жанейро под госпиталь для борьбы с пандемией коронавируса. Отмечалось, что на стадионе Маракана проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады 2016 года.

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