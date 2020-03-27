Абакан, , 07:18 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов, летевший в одном самолёте с женщиной, у которой 26 марта подтвердился коронавирус, принял решение о самоизоляции. Об этом Коновалов написал 27 марта на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Как только это стало известно, я прошёл обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушёл на самоизоляцию до воскресенья включительно», — говорится в сообщении главы республики.

По словам Коновалова, он работает дистанционно, находясь на связи с подчинёнными круглосуточно. Обязанности главы Хакасии в его отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 26 марта официально подтвердился второй случай коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Заболевшая коронавирусом жительница Хакасии посещала Италию и Францию