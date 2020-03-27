Челябинск, , 07:15 — REGNUM Автовокзалы и перевозчики Челябинской области корректируют расписание междугородних и межмуниципальных автобусов. Об этом сообщает областной миндортранс.

Причиной стало снижение пассажиропотока, вызванное ситуацией с коронавирусом. Корректируется движение как межмуниципальных маршрутов, так и межрегиональных.

Оперативно узнать об изменениях можно в круглосуточной справочной службе Центрального Автовокзала Челябинска и на сайте Автовокзал Online. О возобновлении полноценного движения будет сообщено дополнительно.