Анадырь, , 07:18 — REGNUM На Чукотке двоих работников рудника «Купол», находившихся в инфекционном отделении больницы с подозрением на коронавирус, выписали. Повторные результаты анализов отрицательные.

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«Дважды был получен отрицательный результат анализов, оба пациента выписаны. На руднике сняты ограничительные меры, но все профилактические мероприятия остаются в силе», — цитирует ИА «Чукотка» руководителя Роспотребнадзора по Чукотскому АО Антона Семенихина.

Как сообщало ИА REGNUM, два работника рудника «Купол», один из которых вернулся из Италии, почувствовали недомогание и обратились к медикам.