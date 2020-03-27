Благовещенск, , 07:14 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора, полиции, регионального минздрава и представителей муниципалитетов провели рейды, в ходе которых проверили, как амурчане соблюдают домашний карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Сводные группы проверки карантинного режима побывали у 111 граждан, вернувшихся из-за рубежа.

«Все лица, которых посетили проверяющие, находились дома, соблюдая режим домашней изоляции», — рассказали в пресс-службе.

На горячую линию по коронавирусу за последние сутки обратились 256 человек. Всего с начала работы линии поступило более 1100 вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Еврейской АО при ухудшении обстановки готовы выделить медикам дополнительный транспорт.