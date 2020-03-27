Оренбург, , 06:54 — REGNUM В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту оставления новорожденного ребенка в опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбургской области.

В настоящее время ведется розыск матери, которая бросила своего сына, возраст которого несколько дней. Составлен фоторобот подозреваемый. По данным полиции, мальчика в больницу подкинула женщина, котрой на вид 18−23 года, ее рост 150−160 см. Женщина имеет славянскую внешность, короткую стрижку, черные волнистые волосы.

Напомним, рано утром 25 марта уборщица Оренбургской областной клинической больницы №2 обнаружила в приемном отделении младенца. Как выяснилось, мальчика оставили глубокой ночью 24 марта.

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