Шанхай, Китай, , 06:54 — REGNUM Власти Шанхая сообщили, что первая группа кинотеатров города возобновляет работу с 27 марта в связи с ослаблением карантина, вызванного эпидемией нового коронавируса в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Первые 205 кинотеатров города покажут около 20 фильмов в рамках первого этапа возобновления работы. В их число войдут оскароносная «Зеленая книга» и «Капернаум», сообщил пресс-секретарь шанхайского муниципального правительства Инь Синь во время пресс-конференции.

Дабы снизить риск распространения инфекции кинотеатры должны жестко внедрить ряд эпидемиологических мер профилактики, включая измерение температуры тела посетителей, а также проверку их кодов здоровья при входе. Во время нахождения на сеансе они должны надевать лицевые маски.

Интервал между двумя фильмами должен быть не менее 20 минут, чтобы была возможность провести дезинфекцию помещений, сообщил Инь, а также добавил, что кинотеатры должны продавать билеты лишь на несмежные места в каждом ряду.

Местные власти также работают с популярной платформой продажи билетов для мобильных устройств Taopiaopiao, разработанной Alibaba Group, чтобы зрители получали скидку в размере 10 юаней (около $1,4) на каждый билет в период с 28 марта по 26 апреля. Каждый пользователь платформы может купить не более четырех скидочных билетов за это время. Отметим, что в Шанхае насчитывается 380 кинотеатров. В ближайшее время планируется открытие большего их числа.