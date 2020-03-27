Киншаса, , 06:53 — REGNUM Власти Демократической Республики Конго объявили режим карантина в столице страны Киншасе, согласно которому жители страны должны оставаться дома в течение трех недель. Такая мера была введена из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, говорится в декрете губернатора провинции.

«Я объявляю периодическую полную изоляцию граждан на три недели, который вступит в силу с субботы 28 марта 2020 года и продолжится в воскресенье, понедельник и вторник 31 марта», — заявил губернатор в обращении по национальному телевидению.

Жителям Киншасы разрешат выйти на улицу 1 и 2 апреля для похода за покупками, а также на прогулку.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта скончался от коронавируса нового типа адвокат по правам человека и помощник президента ДРК Феликса Чисекеди. Также в стране было выявлено 48 случаев заражения коронавирусом.

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