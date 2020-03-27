Якутск, , 06:53 — REGNUM Житель Якутии самоизолировался в гостинице Якутска, где намерен провести не менее десяти дней.

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Спортсмен, общественник Артур Сердюк поселился в одном из лучших отелей Якутска, в номере «люкс». По его мнению, это самое лучшее и удобное место для самоизоляции. При этом он никуда не ездил, не контактировал с инфицированными, просто решил, что в гостинице ему будет комфортнее пережить карантин и не подхватить вирус, пишет SAKHALIFE.

Заказанную еду ему оставляют рядом с номером на столе, уборку проводят два раза в день.

«Я действующий спортсмен и поэтому мне крайне важно оставаться здоровым. В моём многоквартирном доме риска заразиться намного больше, потому что я был бы вынужден выходить за продуктами. А здесь мне готовят еду, я могу вовсе не покидать свой номер», — сказал Артур Сердюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае уже зарегистрировано пять человек, заболевших коронавирусом.