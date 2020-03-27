Куньмин, Китай, , 06:46 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила подозреваемого с 15,33 кг наркотиков, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

После получения наводки на злоумышленника, который планировал перевезти партию наркотиков из приграничных районов с Мьянмой в Китай, полиция уезда Юнцин Дали-Байского автономного округа провинции немедленно направила специальную группу для проведения расследования в феврале текущего года.

Полиция задержала автомобиль на шоссе в Юнцине около 12:50 по местному времени 21 марта. Был схвачен подозреваемый по фамилии Пай с 44 мешками героина общим весом 15,33 кг. Расследование продолжается.

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