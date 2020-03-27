Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Не менее 25 военнослужащих на атомном авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказались заражены коронавирусом нового типа, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из источников, число зараженных на борту авианосца не является окончательным, там могут быть выявлены еще десятки случаев заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта и.о. министра ВМС США Томас Модли заявил, что на борту авианосца «Теодор Рузвельт» выявлены три случая заражения коронавирусом нового типа. Он отметил, что это первые случаи выявления инфекции на корабле, который находится на боевом дежурстве в море.

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