Южно-Сахалинск, , 06:50 — REGNUM Сахалинцы, прибывшие из Таиланда и помещенные на карантин по COVID-19, пожаловались в СМИ на невыносимые условия содержания.

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По данным ИА «Сахалин. Инфо», отправленные прямо из аэропорта прибывшие из жаркой страны островитяне жалуются на отвратительное питание и холод.

Приславший фото и видео сахалинец рассказал, что его с семьёй не разделяли, предоставили двухкомнатный номер с горячей водой и питанием, они вполне удовлетворены. Но другие люди, из других корпусов, жалуются на то, что в помещениях очень холодно, на ужин и на завтрак им дали холодные макароны, которые не едят дети. В результате дети сидят голодные.

Сообщается, что в одном из корпусов лагеря народ собирается бунтовать. Люди пишут, что звонили в приёмную губернатора, но там им сказали, что «сколько нужно, столько и будете там сидеть». Люди сомневаются, что семьи с маленькими детьми смогут долго выдержать подобный карантин.

Оперативно получить комментарий ни в пресс-службе губернатора Сахалина, ни в минздраве региона не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта вечером в Южно-Сахалинск прибыл борт с туристами из Таиланда. Всех прибывших, порядка 200 человек, тут же посадили в автобусы и увезли в карантинный лагерь.