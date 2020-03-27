Оренбург, , 06:41 — REGNUM В Оренбурге из-за коронавируса прошел крестный ход, сообщает Оренбургская епархия.

Священники обошли вокруг города со святынями: Табынской иконой Божией Матери, Крестом с частицей Честного Животворящего Креста Господня и иконой с частицей мощей святого великомученика Димитрия Солунского.

Духовенство проехало более 120 км по периметру муниципалитета с молитвой об избавлении от губительного поветрия, сделав четыре остановки и осенив святынями город.

Добавим, что в храмах Оренбургской епархии из-за пандемии коронавирусной инфекции теперь исполняют инструкции. В частности, каждому причастнику «запивку» дают только индивидуально в одноразовой посуде, для раздачи антидора используют одноразовые гигиенические перчатки. Причастники теперь воздерживаются от лобзания Чаши. Иконы, находящиеся в храме, к которым прикладываются прихожане, регулярно обрабатывают дезинфицирующими растворами.