Владивосток, , 06:41 — REGNUM В Приморье экипажи дорожно-патрульной службы проведут массовое профилактическое мероприятие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого ГИБДД.

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С 27 по 29 марта в Приморье на дорогах края будут выставлены усиленные посты, которые будут работать в рамках профилактической операции «нетрезвый водитель» по выявлению лиц, севших за руль в состоянии опьянения.

«Поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, который доносится из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь», — уточнили в ГИБДД.

Как сообщает ИА REGNUM, с начала 2020 года только в одной Калуге инспекторами ГИБДД было выявлено 174 водителя в состоянии алкогольного опьянения.