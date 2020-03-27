Пекин, , 06:23 — REGNUM Министерство культуры и туризма Китая подписала договор о сотрудничестве с Промышленным и коммерческим банком Китая для оказания помощи культурным и туристическим предприятиям страны, пострадавшим от нового коронавируса, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

Данный шаг призван сделать процесс восстановления туристической сферы страны более плавным, а также увеличить потребление и инвестиции в данный сектор, ускорив высококачественное развитие, говорится в соглашении.

Стороны выдвинули серию финансовых мер поддержки, включая открытие больше кредитных линий и внедрение льготных политик займов для культурных и туристических предприятий. В частности, чтобы они имели возможность снизить цены и заработать деньги.

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