Москва, , 06:03 — REGNUM Человечество уже много десятилетий не сталкивалось с тем кризисом, который сравним с последствиями пандемии коронавируса. Об этом в обращении к клиентам заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Он заверил, что даже в это непростое время Сбербанк и вся его команда остаются надёжным банком и партнёром. Все сервисы, которые были либо специально созданы под новые условия, либо доработаны, бесперебойно работают для клиентов.

«Хочу отметить, что все сервисы по зачислению пособий и пенсий, а также других платежей будут работать бесперебойно в полном объёме в стандартном режиме», — подчеркнул Греф.

Руководитель отметил, что все вопросы, связанные с кредитами, можно решить дистанционно. Для этого есть специальные онлайн-сервисы. Вся информация собрана на сайте Сбербанка, а клиенты могут всегда обратиться за помощью в круглосуточный call-центр. Он подчеркнул, что акции и новые сервисы запущены специально для того, чтобы поддерживать привычный образ жизни клиентов не выходя из дома. Особенно это касается периода следующей нерабочей недели. Впрочем, если же у клиента есть необходимость посетить офис, то это тоже можно будет сделать.

«Тем не менее рекомендую вам по возможности отдавать предпочтение дистанционным сервисам, в том числе сервисам Сбербанка и его экосистемы», — сказал руководитель.

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