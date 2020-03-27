Буэнос-Айрес, , 06:03 — REGNUM Правоохранительные органы Аргентины задержали более шести тысяч человек за несоблюдение режима карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба администрации президента страны.

«С 21 марта по сегодняшний день задержаны 6181 человек по всей стране», — говорится в заявлении.

Против задержанных возбуждены уголовные дела за нарушение режима карантина. Отмечается, что у 938 задержанных были конфискованы личные автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 марта власти Аргентины ввели обязательный карантин в стране из-за ситуации с COVID-19. По состоянию на 26 марта, в стране было выявлено 502 случая заражения коронавирусом нового типа.

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