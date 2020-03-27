Якутск, , 06:10 — REGNUM В Якутии 27 марта синоптики прогнозируют сильный снег, метель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: То мороз, то жара: весенние погодные аномалии в России — все новости

После относительного потепления в Якутии, в Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Усть-Майском и Томпонском районах пойдёт сильный снег, с порывистым ветром, в некоторых населённых пунктах — метель и позёмка.

Спасатели предупреждают о возможных сбоях в электроснабжении, водителям рекомендуют воздержаться от поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в центральной части России прогнозируют почти майскую погоду — в Центральном Черноземье — до +17.