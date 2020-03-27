Южно-Сахалинск, , 05:56 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко призвал жителей островного региона всерьёз отнестись к пандемии коронавируса и соблюдать все меры предосторожности. В регионе вводятся повышенные меры безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Так, теперь тесты на коронавирус будут проходить пассажиры всех рейсов, прибывающих на острова, так как раньше такая процедура была предусмотрена только для международных рейсов. Также сокращается количество внутрироссийских и внутрирегиональных рейсов. На Москву и обратно остаётся только один рейс в день вместо двух, по одному маршруту оставили в Новосибирск, Хабаровск, Владивосток и на Камчатку. По этим маршрутам перевозят товары первой необходимости.

«Сегодня наша жизнь подчинена одной главной цели: не допустить проникновения коронавируса на территорию Сахалинской области. Мы поддерживаем инициативы президента и делаем все возможное для их выполнения. От каждого из нас сейчас зависит, как будут развиваться события. Давайте будем соблюдать все меры предосторожности, не будем паниковать, максимально ограничим передвижения. Только так мы сможем защитить себя и своих близких. Островное положение в данной ситуации — наше преимущество. И мы намерены его использовать, чтобы предотвратить проникновение вируса на острова», — сказал Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, островная провинция соседнего Китая, Хайнань, воспользовавшись своим островным преимуществом, первой и с наименьшими потерями вышла из эпидемии коронавируса. Уже больше месяца на острове нет ни одного заболевшего.