Кемерово, , 05:42 — REGNUM Кемеровская область по уровню среднемесячной заработной платы оказалась на четвёртом месте среди регионов Сибирского федерального округа. В январе 2020 года среднемесячная номинальная зарплата в области составила 41 526 руб., по Сибири — 40 439 рублей.

Кузбасс по этому показателю обогнали только Красноярский край (49 334 руб.), Иркутская (45 334 руб.) и Томская (43 277 руб.) области.

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Выше других зарплата в Кузбассе у тех, кто занимается добычей полезных ископаемых — 58 494 руб., деятельностью профессиональной, научной и технической — 48 973 руб., а также финансовой и страховой деятельностью — 45 809 руб.

Меньше всех получают связавшие свою деятельность с административной работой и сопутствующими дополнительными услугами — 23 755 рублей.