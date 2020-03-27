Сеул, , 05:38 — REGNUM Новый 91 случай заболевания COVID-19 выявлен в Южной Корее за 25 марта, сообщает агентство «Рёнхап».

Общее число заболевших в стране оценивается в 9332 человека. Отмечается, что среди 91 нового случая заражения коронавирусом 13 являются «импортными». Также за 25 марта в Южной Корее умерли восемь человек от заболевания COVID-19. Общее число летальных исходов в республике достигло 139.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта командование силами США в Южной Корее объявило режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Режим ЧС у американских военных продлится до 23 апреля.

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