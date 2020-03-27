Якутск, , 05:39 — REGNUM Власти провинции Хэйлунцзян сделали ответный жест добра — безвозмездно отправили в Якутию десятки тысяч медицинских масок.

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25 марта в Якутию было отправлено с железнодорожного вокзала Харбина несколько десятков тысяч одноразовых медицинских масок, в том числе респираторного типа N95. Китайская сторона оказала безвозмездную помощь, пишут РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в разгар пандемии провинция Хэйлунцзян обратилась к руководству Якутии с просьбой помочь с медицинскими масками и медикаментами. Якутяне активно откликнулись и собрали гуманитарную помощь китайцам.