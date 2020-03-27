Веллингтон, , 05:32 — REGNUM Еще 87 случаев заболевания COVID-19 было выявлено на территории Новой Зеландии за прошедшие сутки, заявила главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд на пресс-конференции.

Она сообщила, что за 25 марта было выявлено 85 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 76 уже подтверждены, еще девять ожидают подтверждения. Блумфилд отметила, что в стране уже вылечились 37 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Новой Зеландии составляло 278 человек. Отмечалось, что в стране ежедневно проводится 1,4 тестов на COVID-19.

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