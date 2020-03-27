Магадан, Магаданская область, , 05:24 — REGNUM Власти Магаданской области заявили, что детские сады будут закрыты с 30 марта до 5 апреля.

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«Все образовательные организации находятся на каникулах с 18 марта по 5 апреля. Дошкольные организации работают в режиме свободного посещения. Вузы и техникумы — в дистанционном режиме.

С 30 марта прекращают принимать детей все детские сады области. Это связано с усилением мер по профилактики и снижением рисков. С 6 апреля — дистанционное обучение», — цитирует министра образования Колымы Анжелу Шурхно MagadanMedia.

В случае, если работодатель откажет в «каникулах» родителю, то необходимо за разрешением ситуации обратиться на горячую линию министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта по 5 апреля в России введены «каникулы» в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.