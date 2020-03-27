Пекин, , 05:18 — REGNUM Специальные скоростные поезда с 1300 пассажирами прибыли в столицу восточной китайской провинции Чжэцзян из Хубэя, возвращая рабочих после ослабления карантина по коронавирусу, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

Поезда выехали из Эньши-Туцзя-Мяосского автономного округа провинции и останавливались на четырех станциях Хубэя, принимая рабочих и членов их семей, чтобы вернуть их в округ Юйхан города Ханчжоу, столицы провинции Чжэцзян.

Более 1000 рабочих, находившихся ан борту поезда, являются представителями более чем 370 китайских корпораций. Из них более 400 — сотрудники гиганта электронной коммерции Alibaba.