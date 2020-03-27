Новосибирск, , 05:11 — REGNUM Среднемесячная номинальная заработная плата в Сибирском федеральном округе в январе 2020 года составила 40 439 рублей, сообщил Новосибирскстат.

Наиболее высокий уровень зарплаты зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях

«Что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициент», — уточняет региональный орган статистики.

Так, в Красноярском крае в январе среднемесячная зарплата работников предприятий составила 49 334 руб., в Иркутской области — 45 334 руб., Томской области — 43 277 руб., Кузбассе — 41 526 руб.

Далее идет Хакасия — 39 976 руб., Омская область — 34 844 руб., Тува — 38 151 руб., Новосибирская область — 38 063 руб., Алтай — 32 042 руб. и Алтайский край — 26 917 руб.

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