Курган, , 05:11 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к землякам с просьбой провести карантинные каникулы, определённые президентом России Владимиром Путиным с 30 марта по 3 апреля, дома, в кругу семьи. Обращение главы Зауралья опубликовано на его страницах в социальных сетях.

Вадим Шумков сообщил, что в регионе будут введены ограничения работе предприятий общепита и прочих услуг.

«Предусматриваем в бюджете дополнительные расходы на усиление материальной базы больниц, запас лекарств и необходимого оборудования», — сообщил глава Зауралья.

Пенсионерам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями Вадим Шумков рекомендовал перейти в режим самоизоляции. Им помогут с продовольствием и лекарствами участники волонтерского центра «Добровольцы», а также сотрудники специальных служб.

По данным штаба Курганской области по профилактике коронавирусной инфекции, в регионе подтверждён лишь единственный случай заражения COVID-19 у девочки, недавно вернувшейся с родителями из Испании.