Южно-Сахалинск, , 05:15 — REGNUM Сахалинцам и курильчанам автоматически продлили все льготы и пособия на полгода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как сообщила министр социальной защиты области Елена Касьянова, это сделано во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Теперь жителям региона 6 месяцев не нужно посещать центры соцпомощи для продления выплат. В минсоцзащиты Сахалина открыта горячая линия, где все граждане могут получить консультацию.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, в числе прочих поручений, связанных с недопущением распространения в стране коронавируса нового типа и мерами поддержки экономики, поручил продлить автоматически все социальные выплаты для граждан.